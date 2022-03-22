Байден обсудил с европейскими лидерами поддержку Украины

Президент США Джо Байден обсудил поддержку Украины и военную агрессию РФ в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

"Лидеры обсудили свою серьезную обеспокоенность жестокой тактикой России в Украине, в том числе ее нападениями на мирных жителей" , - говорится в релизе.

Также стороны подчеркнули свою постоянную поддержку Украины, в том числе путем "предоставления помощи в обеспечении безопасности отважным украинцам, защищающим свою страну от российской агрессии".

Кроме того, обсуждались вопросы предоставления гуманитарной помощи миллионам украинских беженцев.