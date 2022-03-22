Криптобиржа Binance отключила подсанкционные российские банки

Одна из крупнейших криптовалютных бирж Binance отключила от P2P транзакций ряд российских банков и платежных систем, которые попали в санкционный список, заявили в Государственной службе финансового мониторинга Украины, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

После тщательной проверки следующие способы оплаты были исключены из списка Вinance P2P:

Сбербанк;

Газпромбанк;

Альфа Банк;

Открытие;

ВТБ;

Перевод с банковской карты (Россия);

SBP - быстрый банковский перевод;

Мир.

Все объявления, содержащие эти методы оплаты, были автоматически закрыты системой.

"Госфинмониторинг выражает искреннюю благодарность Вinance за работу, направленную на обеспечение законного и регулируемого обращения виртуальных активов на территории Украины и мира, а также участие в противодействии вероломной преступной агрессии России против мирной Украины" , - говорится в сообщении.

Ранее криптобиржа Binance заявила, что не будет поддерживать российские карты Visa и Mastercard.