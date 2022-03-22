ООН: с начала вторжения РФ в Украине погибло 925 мирных жителей

Около 925 мирных жителей были убиты в Украине с начала российского вторжения 24 февраля 2022 года, говорится в обновленной информации Управления ООН по правам человека (УВКПЧ), сообщает Новое время.

Также сообщается, что всего в стране зарегистрировано 2421 пострадавших среди гражданского населения, включая 925 убитых и 1496 раненых.

По данным УВКПЧ, среди погибших — 183 мужчин, 137 женщин, 11 девочек, 25 мальчиков и 530 взрослых и 39 детей, пол которых неизвестен.

Больше всего пострадавших зафиксировано в Донецкой и Луганской областях — 1017 человек (256 убитых и 761 раненый). В то же время на территориях, контролируемой самопровозглашенными "республиками" зафиксировано 245 пострадавших (55 убитых и 190 раненых), а на территориях, контролируемых Украиной — 772 пострадавших (201 убитый и 571 раненый).

В городе Киеве, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской и Житомирской областях — 1404 пострадавших (669 убитых и 735 раненых).