Вилкул: оккупанты ударили из "Градов" на подступах к Кривому Рогу
В Криворожском районе российские захватчики обстреляли из "Градов" город Зеленодольск и село Малая Костромка в пригороде, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
"Кривой Рог, за ночь 21.03-22.03 дважды из "Градов" были обстреляны село Малая Костромка и город Зеленодольск. Последний раз в 05.20 утра", – написал он.
По словам Вилкула, из-за обстрелов разрушений подверглись жилые дома.
По предварительным данным, жертв нет.