Вилкул: оккупанты ударили из "Градов" на подступах к Кривому Рогу

В Криворожском районе российские захватчики обстреляли из "Градов" город Зеленодольск и село Малая Костромка в пригороде, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Кривой Рог, за ночь 21.03-22.03 дважды из "Градов" были обстреляны село Малая Костромка и город Зеленодольск. Последний раз в 05.20 утра" , – написал он.

По словам Вилкула, из-за обстрелов разрушений подверглись жилые дома.

По предварительным данным, жертв нет.