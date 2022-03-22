Шкарлет рассказал, сколько школ сейчас работают дистанционно

В 11 областях Украины все школы организовали обучение в дистанционной форме﻿. Об этом написал министр образования и науки Сергей Шкарлет, сообщает Деловая столица.

В настоящее время более 10 тыс. школ работают дистанционно.

В более чем 500 продолжаются каникулы. В более чем 2400 школах, где ситуация остается напряженной, обучение приостановили.

По состоянию на 21 марта к обучению приступили около 3 млн учеников.

По согласию родителя дети-переселенцы могут присоединиться к занятиям в школе по месту временного проживания. На сегодняшний день таких учеников почти 44 тыс. Лидер по этому показателю — Львовщина (почти 11 тыс.).