Ассоциация саперов: в Украине заминировано почти 83 тысячи кв км

Специалисты Ассоциации саперов Украины вместе с оператором противоминной деятельности Demining Solutions с началом широкомасштабной агрессии РФ против Украины по 21 марта насчитали почти 83 тыс. кв. км опасных территорий, загрязненных взрывоопасными предметами, сообщает Интерфакс-Украина.

"По состоянию на 21 марта 2022 г. нашими экспертами была подсчитана ориентировочная общая площадь опасных территорий (вероятные и подтвержденные районы, которые загрязнены взрывоопасными предметами) Украины, которая составляет не менее 82 525 км кв" , – говорится в сообщении Ассоциации.

Пиротехники уточнили, что сбор информации осуществляют обработкой открытых источников с помощью специального геоинформационного программного обеспечения в соответствии с СОП организаций и с учетом рекомендаций IMAS 08.10, Национального стандарта ГТД 8820:2018.

Карта указанных территории обнародована в Фейсбук.