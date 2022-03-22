ОВА: российские спецслужбы пытаются дестабилизировать ситуацию на Закарпатье

Спецслужбы Российской Федерации осуществляют подрывную деятельность в форме информационных операций, направленных на внутреннюю дестабилизацию на территории Закарпатья. Об этом написал глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита, сообщает Интерфакс-Украина.

"Объектом этих мероприятий ожидаемо стало венгерское общество нашего региона, представителям которого стали рассылать с неизвестных аккаунтов в соцсетях фейковые сообщения с угрозами. В то же время, на российских информационных ресурсах распространяют дезинформацию о так называемом «желании венгерской общины области отсоединиться от Украины»" , - написал он. ﻿

Он подчеркнул, что власти Закарпатья знали о таких намерениях задолго до начала этой информационной атаки.