ОВА: российские спецслужбы пытаются дестабилизировать ситуацию на Закарпатье
Спецслужбы Российской Федерации осуществляют подрывную деятельность в форме информационных операций, направленных на внутреннюю дестабилизацию на территории Закарпатья. Об этом написал глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита, сообщает Интерфакс-Украина.
"Объектом этих мероприятий ожидаемо стало венгерское общество нашего региона, представителям которого стали рассылать с неизвестных аккаунтов в соцсетях фейковые сообщения с угрозами. В то же время, на российских информационных ресурсах распространяют дезинформацию о так называемом «желании венгерской общины области отсоединиться от Украины»", - написал он.
Он подчеркнул, что власти Закарпатья знали о таких намерениях задолго до начала этой информационной атаки.
"Мы были готовы, поэтому системно и эффективно противодействуем этим вбросам. Ситуация полностью контролируется. Благодарю представителей венгерской общины области за четкие и слаженные действия по локализации атаки и противодействию деструктивным акциям России", - уточнил Микита.