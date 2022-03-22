Госдеп: мы работаем над тем, чтобы Украина получила системы ПВО

США тесно работают с Украиной в сфере предоставления систем противовоздушной обороны, сообщает Новое время.

Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.

"Что касается таких систем, как С-300, мы работаем над тем, чтобы помочь Украине получить противовоздушные системы большой дальности и боеприпасы к ним" , — отметил он.

По словам Прайса, госсекретарь Энтони Блинкен утвердил поставки военной техники американского производства в Украину со стороны 14 партнеров США.