Офис генпрокурора: в Украине с начала вторжения РФ погибли 117 детей

По состоянию на утро 22 марта 2022 года в Украине в результате вооруженной агрессии РФ погибли 117 детей, более 155 ранены, сообщает Интерфакс-Украина.

"Больше всего пострадало детей в Киевской – 58, Харьковской – 40, Черниговской – 31, Донецкой – 30, Николаевской – 24, городе Киеве – 16, Житомирской – 15, Херсонской – 15 и Сумской – 14 областях" , – говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Кроме того, в результате бомбардировок и обстрелов повреждено 548 учебных заведений, 72 из которых разрушены полностью. Больше всего повреждено в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и в Киеве.

Разрушены также более 40 заведений для детей, среди которых лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.