ОВА: оккупанты уничтожают склады с продуктами питания в Северодонецке

В Северодонецке Луганской области армия РФ продолжает уничтожать оптовые склады с продуктами питания, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Им удалось принести ущерб местному бизнесу, но жители города будут с едой – поставки нами отлажены" , - отметил Гайдай.

Всего в течение 21 марта в области из-за российского вторжения произошло 14 пожаров. Повреждены около 25 объектов, из них – 2 многоквартирных и 16 частных жилых домов, детская больница в Северодонецке, школа в Рубежном, продовольственный склад, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры.