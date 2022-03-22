Источник: в Израиле спецслужбы готовят визит премьера в Киев

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поручил спецслужбам подготовить визит в Киев в рамках посреднических усилий по прекращению войны России против Украины. Но такой визит может состояться при условии существенного прогресса в переговорах. Об этом, со ссылкой на СМИ Израиля, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

По словам знакомых с ситуацией источников, украинский президент Владимир Зеленский и представители правительства в течение последних 10 дней добивались визита Беннета, считая, что такой визит может ускорить переговоры с Россией о прекращении огня.

В минувшие выходные канцелярия Беннета обратилась в службу безопасности (Шабак) с просьбой в кратчайшие сроки подготовить меры безопасности во время визита Беннета в Киев.

Тем не менее, некоторые сотрудники спецслужбы выразили опасение по поводу рисков в зоне активных боев, особенно после того, как в результате российского ракетного удара по Киеву 21 марта погибли не менее 8 человек.

Также сообщается, что Беннет будет готов прибыть в Киев только в том случае, если обе стороны договорятся о прекращении огня.