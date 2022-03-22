Верещук: сегодня будут работать гуманитарные коридоры из Мариуполя
Сегодня, 22 марта будут организованы эвакуационные рейсы для эвакуации жителей Мариуполя. Маршрутов объявлено три, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявила вице-премьерь-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Список маршрутов
Маршруты эвакуации из Мариуполя в Запорожье:
1. Бердянск - Запорожье
Место сборов: Спорткомплекс, ул. Мелитопольское шоссе, 27
2. Мангушская община - Запорожье
Место собрания: село Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат "Змина"
3. Никольское - Запорожье
Место собрания: школа №2, ул. Парковая, 23
Автобусы для эвакуации будут поданы к местам сбора с 9:00 до 10:00.
В Бердянске работают штабы, в которых мариупольцам оказывается необходимая помощь.
Постоянные номера штабов для помощи мариупольцам в городе Бердянск:
- +380615336276
- +380615335252
- +380975515917
- +380504397529
Постоянные номера штабов помощи мариупольцам в городе Запорожье:
- +380952204111
- +380672204112
- 0800503508