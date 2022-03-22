Верещук: сегодня будут работать гуманитарные коридоры из Мариуполя

Сегодня, 22 марта будут организованы эвакуационные рейсы для эвакуации жителей Мариуполя. Маршрутов объявлено три, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила вице-премьерь-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Список маршрутов

Маршруты эвакуации из Мариуполя в Запорожье:

1. Бердянск - Запорожье

Место сборов: Спорткомплекс, ул. Мелитопольское шоссе, 27

2. Мангушская община - Запорожье

Место собрания: село Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат "Змина"

3. Никольское - Запорожье

Место собрания: школа №2, ул. Парковая, 23

Автобусы для эвакуации будут поданы к местам сбора с 9:00 до 10:00.

В Бердянске работают штабы, в которых мариупольцам оказывается необходимая помощь.

Постоянные номера штабов для помощи мариупольцам в городе Бердянск:

+380615336276

+380615335252

+380975515917

+380504397529

Постоянные номера штабов помощи мариупольцам в городе Запорожье: