Подоляк сообщил, когда станет возможной встреча Зеленского и Путина

Встреча президентов Украины и России станет возможной, когда будет готов проект «дорожной карты», которую они смогут обсудить, написал советник Главы ОП Михаил Подоляк, сообщает Интерфакс-Украина.

«Когда рабочие группы в рамках переговорного процесса наработают какие-то предварительные документы и они будут переданы президентам, они оценят, это ли уже "дорожная карта", которую можно обсуждать тет-а-тет. Тогда эта встреча может быть» , - написал он.

При этом, по его мнению, «любые принципиальные решения могут быть приняты только на встрече президентов двух стран».

«Поэтому, безусловно, такая встреча является ключевой для того, чтобы был мир. Она готовится и будет готовиться, у нас есть отношения с нашими партнерами, которые хотят эту встречу организовать, многие страны, которые заинтересованы в том, чтобы горячая фаза войны закончилась» , - написал также Подоляк.

Он отметил, что «переговоры постоянно проходят в формате онлайн, есть много консультативных групп, которые вовлечены в этот процесс».

Он высказал мнение, что «объем аналитики, который у них (россиян – ред) был накануне войны, показывает очень слабые позиции относительно понимания современного мира и Украины в частности».

«То есть они допустили роковые ошибки в этом, они неправильно оценивали и свои ресурсы, и ресурсы Украины. И, безусловно, у них очень тяжело идет этот слом стереотипов, в которых они жили в течение 8 лет» , - считает советник главы Офиса президента.