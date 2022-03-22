В Генштабе рассказали о боевых потерях РФ
С начала полномасштабного вторжения в Украину боевые потери российских войск составили около 15300 военнослужащих, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 22 марта ориентировочно составили:
- личного состава – около 15300 человек,
- танков ‒ 509 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1556 ед,
- артиллерийских систем – 252 ед,
- РСЗО/MLRS - 80 ед,
- средства ПВО - 45 ед,
- самолетов – 99 ед,
- вертолетов – 123 ед,
- автомобильной техники - 1000 ед,
- корабли /катера - 3 ед,
- цистерн с ГСМ – 70,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 35,
- специальная техника – 15.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.