В Генштабе рассказали о боевых потерях РФ

В Генштабе рассказали о боевых потерях РФ
Фото: Facebook

С начала полномасштабного вторжения в Украину боевые потери российских войск составили около 15300 военнослужащих, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 22 марта ориентировочно составили:

  • личного состава – около 15300 человек,
  • танков ‒ 509 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1556 ед,
  • артиллерийских систем – 252 ед,
  • РСЗО/MLRS - 80 ед,
  • средства ПВО - 45 ед,
  • самолетов – 99 ед,
  • вертолетов – 123 ед,
  • автомобильной техники - 1000 ед,
  • корабли /катера - 3 ед,
  • цистерн с ГСМ – 70,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 35,
  • специальная техника – 15.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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