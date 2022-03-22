Сийярто: Венгрия против миротворческой миссии и санкций ЕС по газу РФ

Венгрия не поддерживает санкции ЕС против России в сфере энергетики, а также выступает против бесполетной зоны над Украиной и миротворческой миссии, которую предлагает Польша. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в кулуарах встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, ссылаясь на венгерское издание, сообщает Европейская правда.

Сийярто заявил, что европейское единство невозможно в вопросе возможных санкций ЕС, которые могут привести к ограничению или прекращению поставок энергоресурсов из России.

"Мы не поддержим санкции, ставящие под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии. Мы вступили в новое измерение в отношении рисков войны, поэтому отныне мы должны действовать еще жестче и еще четче, чтобы гарантировать наши национальные интересы, то есть мир и безопасность в Венгрии", – сказал министр.

Он также уточнил, что введение санкций не только на поставки природного газа, но и на нефть станет "красной линией" для Венгрии. Он пояснил, что для того, чтобы заменить их другим источником, необходимо указать, где и каким путем его можно получить, а в случае с сырой нефтью переработка зависит от источника. По его словам, трансформация технологии переработки займет 2-4 года.

Относительно бесполетной зоны Сийярто также высказался против, поскольку, по его словам, это приведет к боевым действиям в воздухе.

"А создание миротворческой миссии в Украине, которое также предлагается, несет в себе риск сухопутной войны. Нам нужно четко говорить об этих вопросах. Это новый военный риск", – сказал министр, добавив, что позиция венгерского правительства ясна, Венгрия хочет остаться в стороне от войны.

Сийярто отметил, что настаивает на этой позиции в НАТО, и будет выступать против этих предложений.

Министр заявил, что Венгрия не будет блокировать поставки оружия в Украину государствами-членами ЕС, но также заявил, что Венгрия не будет поставлять оружие и не допустит передачу летального оружия транзитом через свою страну.