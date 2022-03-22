Генштаб: российские заводы не могут производить и ремонтировать танки

Предприятия корпорации "Уралзавод" и Челябинского тракторного завода приостановили свою работу, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Оккупационные войска, действующие на территории Украины, остро нуждаются в ремонте и восстановлении поврежденного вооружения и военной техники, отмечает Генштаб.

По имеющейся информации, в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства приостановлена работа предприятий корпорации "Уралзавод" и Челябинского тракторного завода.

Указанные предприятия специализируются на производстве и ремонте танков, а также другой бронированной техники для нужд вооруженных сил РФ.