Полиция: войска РФ продолжают обстреливать Николаев

В Николаеве вражеские войска продолжают производить обстрелы, в результате разрушения и повреждения получили здание гостиницы, больницы, автозаправочная станция и другие сооружения. ﻿Об этом заявила Нацполиция, сообщает Новое время.

Сейчас по фактам нарушения законов и обычаев войны осуществляется досудебное расследование по ст. 438 Уголовного кодекса.

В ведомстве заявили, что оперативная обстановка в регионе сложная, но контролируется правоохранителями.

Полиция обеспечивает охрану правопорядка и реагирует на уведомление граждан. За прошедшие сутки их поступило более 800. Все обращения отработаны.