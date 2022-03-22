Кабмин: Продукты в зоне боевых действий будут выдавать бесплатно

Кабинет министров принял постановление об обеспечении населения продовольственными товарами длительного хранения в условиях военного положения. В регионах, на территории которых продолжаются активные боевые действия, обеспечение продовольственными товарами проводится безвозмездно, сообщает РБК-Украина.

Постановлением правительства № 328 от 20 марта 2022 г. утвержден порядок выдачи населению продовольственных товаров и перечень продуктов. При выдаче товаров населению допустимо отклонение ± 20%.

Кроме того, правительство постановило закупить 10 млн пакетов пластиковых с ручками вместимостью до 12 килограммов и 3 млн пакетов вместимостью до 3 килограммов.

Продукты будут выдавать в административно-территориальных единицах, на территории которых оказывается помощь в рамках программы "єПідтримка":