Гайдай: в Луганской области ночью сбит вражеский самолет

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил об уничтожении самолета российских оккупационных войск в небе над Луганской областью в ночь на вторник, сообщает Интерфакс-Украина.

"Идет подкрепление для наших защитников, поэтому в ближайшее время мы не то, что выдержим все атаки, – отобьем, и вернем себе все те территории, куда немного зашли орки, – это часть Рубежного и часть Попасной. Сегодня ночью минус один самолет у орков – долетался. И учитывая то, что к нам приехало, поверьте, что самолетов будет все меньше и меньше", – сказал Гайдай.

По его словам, в настоящее время обстреливается вся территория и все населенные пункты Луганской области, и в связи с этим призвал жителей не пренебрегать безопасностью и при воздушной тревоге прятаться в укрытиях.

Гайдай рассказал, что по Луганской области продолжается распространение гуманитарных грузов и заполнение всех распределительных складов.

"Я надеюсь, что к концу недели нам удастся полностью загрузить все склады, которые есть в больших городах", – сообщил он.

Глава обладминистрации также призвал жителей помогать друг другу в условиях войны.