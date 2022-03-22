Нацполиция: каждый второй дом в освобожденном Макарове уничтожен

В городе Макаров, который накануне был освобожден от оккупантов, каждый второй дом поврежден или уничтожен, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Многострадальный Макаров. Сколько снарядов тебе не приготовил бы враг, преданность, мужество и стойкость местных полицейских остается неизменной. Правоохранители работают в зоне боевых действий, служат государству и защищают граждан" , – заявил он.

Он обнародовал видео, на котором видны поврежденные и уничтоженные российскими оккупантами жилые дома.

Также вражеский снаряд попал в отделение полиции в Макарове. Несмотря на то, что здания отделения уже фактически нет, полиция, по словам Небытова, продолжает работать в городе. Также он отметил, что на месте находится глава Макаровской ОТГ.

Небытов добавил, что враг продолжает обстреливать Макаров.