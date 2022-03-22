Зеленский: Войну с Украиной Россия готовила давно

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к парламенту Италии во вторник заявил, что войну с Украиной Россия готовила давно, сообщает Интерфакс-Украина.

"Народ Италии! Время сделать все, что возможно, чтобы обеспечить мир. Это война, которую Россия готовила давно, которую один человек готовил давно. Одна. Десятки лет. Зарабатывая сумасшедшие средства на экспорте нефти и газа, направляя их на подготовку к войне – и не только против Украины.

Их цель – это Европа. Решающее влияние на вашу жизнь, контроль над вашей политикой, уничтожение ваших ценностей, а не только наших. Демократии, прав человека, равности, свободы. Таких же ценностей, как и у нас" , – заявил Зеленский.

По его словам, Украина для российских войск – это ворота Европы.