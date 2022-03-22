МВД: военный РФ сдал ВСУ свой танк за вознаграждение

Российский военный сдал украинским бойцам танк за вознаграждение﻿. Об этом во вторник, 22 марта, рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив, сообщает Деловая столица.

Он рассказал, что несколько недель назад в полиции идентифицировали украинские номера телефонов, которыми пользуются оккупанты. На эти телефоны российским захватчикам стали регулярно присылать смс о том, как сдаться в плен и сдать технику.

А несколько дней назад, поступил звонок от "Миши". Информацию о нем передали в ГУР, которое назначило российскому военному место встречи.

"Он подъехал. Из дрона убедились, что он сам и это не засада. После этого спецназовцы его задержали. Оказалось, что из экипажа танка остался он один, остальные сбежали домой. Смысла воевать он не видел. Домой вернуться не мог, потому что командир сказал, что расстреляет и спишет на боевые потери. Миша рассказал, что есть практически нечего, управление войсками хаотично и практически отсутствует. Деморализация колоссальная" , – сообщил Андрусив.

Он отметил, что пленный получил достаточно комфортные условия содержания. А за танк, который он сдал, ему обещают выплатить 10 тысяч долларов после войны и возможность подать документы на гражданство.