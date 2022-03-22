Зеленский обсудил с Папой Римским блокирование РФ гуманитарных коридоров
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Папой Римским Франциском действия российских оккупантов на фоне полномасштабного вторжения России, сообщает Новое время.
"Поговорил с Папой Римским Франциском. Рассказал Его Святейшеству о сложной гуманитарной ситуации и о блокировании российскими войсками спасательных коридоров", — написал он в своем Twitter.
Зеленский добавил, что Киев приветствовал бы посредническую роль Святого Престола в прекращении человеческих страданий.
Он также поблагодарил Папу Франциска за молитвы за Украину и мир.