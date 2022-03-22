Зеленский обсудил с Папой Римским блокирование РФ гуманитарных коридоров

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Папой Римским Франциском действия российских оккупантов на фоне полномасштабного вторжения России, сообщает Новое время.

"Поговорил с Папой Римским Франциском. Рассказал Его Святейшеству о сложной гуманитарной ситуации и о блокировании российскими войсками спасательных коридоров" , — написал он в своем Twitter.

Зеленский добавил, что Киев приветствовал бы посредническую роль Святого Престола в прекращении человеческих страданий.

Он также поблагодарил Папу Франциска за молитвы за Украину и мир.