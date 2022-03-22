Горсовет: российская авиация сбросила на Мариуполь две сверхмощные авиабомбы
Российская авиация во вторник сбросила две сверхмощные авиабомбы на Мариуполь, город подвергся еще большим разрушениям, сообщает Интерфакс-Украина.
Об этом говорится в сообщении Мариупольского городского совета.
"Враг продолжает цинично уничтожать украинский Мариуполь. Российская авиация сегодня сбросила две сверхмощные авиабомбы. Город подвергся еще большим разрушениям", - говорится в сообщении горсовета.
В горсовете добавили:
"В очередной раз становится понятно, что оккупантов не интересует город Мариуполь, они хотят сравнить его с землей и сделать из него пепел мертвой земли".