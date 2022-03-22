Горсовет: российская авиация сбросила на Мариуполь две сверхмощные авиабомбы

Российская авиация во вторник сбросила две сверхмощные авиабомбы на Мариуполь, город подвергся еще большим разрушениям, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом говорится в сообщении Мариупольского городского совета.

"Враг продолжает цинично уничтожать украинский Мариуполь. Российская авиация сегодня сбросила две сверхмощные авиабомбы. Город подвергся еще большим разрушениям" , - говорится в сообщении горсовета. ﻿