Постановление: Беларусь запретила вывозить из страны более 250 видов товаров

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подписал постановление, которым на полгода вводится запрет на вывоз отдельных видов промышленных товаров. Документ был опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает Zerkalo.

В списке 254 позиции, среди них много медизделий и расходников - начиная от хирургических нитей и детских сосок до дезинфицирующих средств и медицинских перчаток.

Также в списке инструменты: алмазные стеклорезы, паяльные лампы, тиски, зажимы, шлифовальные круги.

В перечне много оборудования – турбины, насосы, разные станки. Кроме того, многие техники – от лифтов до бульдозеров, тракторов и экскаваторов. Есть и бытовая техника: холодильники, пылесосы, электробритвы, машинки для стрижки волос. Запрет затронул также мотоциклы, велосипеды и детские коляски.

Кроме этого, в список включены компьютеры, телефоны (включая смартфоны), микрофоны, громкоговорители, наушники, звукозаписывающая или звуковоспроизводящая аппаратура, видеозаписывающая или видеовоспроизводящая аппаратура, фотокамеры и так далее.

Под запрет попал даже детский пластилин для лепки.

Как сообщается, ограничения ввели для защиты экономических интересов государства. Они не распространяются на товары, произведенные в Беларуси и России, а также личные вещи граждан.