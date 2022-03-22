Денисова: окрестности Чернигова разбомблены полностью

В настоящее время окрестности Чернигова разрушены войсками РФ полностью, пригород — на 60%. Из города выехала половина населения, а из около 130 тысяч оставшихся много больных и немощных.﻿ Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова, сообщает Новое время.

"Город Чернигов на грани возможностей для выживания" , — говорится в сообщении.

В Чернигове отсутствует электроэнергия, из-за этого нет воды. Снега почти не осталось, воду не из чего топить. Также невозможно обеспечить логистику поставки источниковых запасов из-за постоянных обстрелов.

Отмечается, что сейчас в городе воду закачивают с помощью генераторов. Затем ее адресно поставляют в разные микрорайоны города.

"Работники водоканала героически работают под обстрелами, доставляют воду в микрорайоны города и на объекты критической инфраструктуры, это больницы, ТЭЦ и другое. Чтобы увеличить поставку воды, город нуждается в дополнительных баках" , — отмечает Денисова.

Во всем Чернигове света нет. Газ очень избирательно. Починить это невозможно из-за постоянных обстрелов. Большинство оставшихся черниговцев приспособились готовить еду на кострах в своих дворах под постоянными обстрелами.

Из-за критического разрушения инфраструктуры для ремонта электро-, теплосетей городу необходимы запасные части, инструменты, комплекты для эксплуатации и ремонта оборудования.

"Выезды из Чернигова в сторону Киева заминированы. Кто рискует выезжать — „лесными тропами“. Ими пока с трудом доставляют гуманитарную помощь. После потепления на улице эти тропы размоются. Город останется в абсолютной блокаде" , — сообщила омбудсмен.

Пытки российскими боевиками мирного населения являются ничем иным как геноцидом украинского народа в соответствии с Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, отмечает Денисова. Действия российских оккупантов по уничтожению мирных городов являются грубым нарушением Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, что касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов.