Подоляк: Украина воюет за свою свободу

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что украинцы борются не за территорию или торговлю, а за собственную свободу. Соответствующее видеообращение он опубликовал в Twitter.

Он отметил, что сегодня уже понятно, кто поддерживает Украину, а кто стоит в стороне.

"К сожалению, мир не до конца понял, что война идет не за территорию, не за торговлю, даже не за нефтяное эмбарго. Война идет против варварства, против массовых убийств, против всего, что тянет за собой РФ.﻿

Это государство, которое в принципе не может существовать в 21 веке, потому что оно играет не по правилам, оно не хочет жить в мире, оно хочет жить в войне. Но мы победим" , - сказал Подоляк в видеообращении.

Он также призвал помнить о воинах, находящихся в окруженных городах, но не отдающих их врагу.