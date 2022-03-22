Зеленский – парламенту Италии: поддержите полное эмбарго для России
Президент Украины Владимир Зеленский призвал парламентариев и народ Италии поддержать полное эмбарго для России, включая нефть, сообщает Интерфакс-Украина.
"Народ Италии! Вы хорошо знаете украинцев. Наш народ, который никогда не хотел воевать, который такой же европейский, как и вы. Вы знаете тех, кто принес в Украину войну. Вы четко знаете тех, кто приказывает воевать и тех, кто это пропагандирует. Они почти все используют Италию как место для отдыха.
Поэтому не будьте курортом для убийц. Заблокируйте всю их недвижимость, счета, яхты. Заблокируйте активы всех, кто имеет влияние – пусть они их используют для мира. Поддержите санкции против России, полное эмбарго на торговлю, начиная с нефти", – призвал Зеленский в обращении к итальянскому парламенту.
Он также призвал итальянцев поддержать запрет для российских суден заходить в порты Италии, а также поддержать наложение санкций против российских банков.
"Чтобы они почувствовали цену за свою агрессию. Не должно быть никаких исключений из санкционного режима ни для одного из российских банков … Помогите нам прекратить убийства и сохранить украинские семьи. Эту войну нужно прекращать как можно быстрее, возвращать мир и убирать из Украины вражеские войска, проводить разминирование и восстанавливать страну. Вместе с вами, вместе с Италией, вместе со всей Европой, вместе в Европейском Союзе", – сказал президент.