Генштаб: по многим направлениям враг прекращает наступление

Вооруженный силы РФ прекратили активное наступление почти по всем направлениям, но при этом продолжает систематические обстрелы отдельных городов Украины. Об этом сообщает пресс-служба﻿ Генерального штаба ВСУ.

"Идут двадцать седьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Задачи, определенные преступным военно-политическим руководством России группировке оккупационных войск вооруженных сил Российской Федерации, остаются невыполненными", – говорится в сообщении.

Отмечается, что при отсутствии успеха в наземной фазе операции "враг продолжает активно наносить ракетно-бомбовые удары по важным объектам военной и гражданской инфраструктуры с использованием оперативно-тактической авиации, высокоточного ракетного оружия и боеприпасов неизбирательного действия" .

"Противник пытается формировать и перемещать резервы к границам Украины. По имеющейся информации, в пункте постоянной дислокации 200-й отдельной мотострелковой бригады северного флота (населенный пункт Печенга) формируется сводное подразделение из военнослужащих нескольких воинских частей", – докладывает Генштаб.

Сообщается, что, "в связи с неудовлетворительным уровнем комплектования личным составом боевиков 1-го армейского корпуса на временно оккупированной территории Донецкой области, представители Российской Федерации продолжают активные меры по принудительной мобилизации местного населения в городах Горловке, Енакиево и близлежащих населенных пунктах" .

"После прохождения быстрого курса подготовки оккупанты планируют усилить указанным личным составом подразделения, понесшие большие потери вблизи Авдеевки и Изюма", – отмечается в сводке.

Как сообщается, на Полесском направлении активные наступательные действия противника не зафиксированы. При этом "осуществляется перегруппировка, закрепление на захваченных рубежах и логистическое обеспечение войск" . На Северском направлении отдельные подразделения Центрального военного округа также "продолжают перегруппировку и сосредоточение сил и средств для возобновления наступательных действий" .

"В направлении Чернигова враг активных наступательных действий не ведет, продолжает артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины и города Чернигова. Изменений в составе сил и характере действий группировки оккупационных войск не отмечено", – сообщает Генштаб.

Отмечается, что в направлении Броваров "противник продолжает перегруппировку с целью возобновления наступательных действий" . Также "идет логистическое обеспечение подразделений и инженерное оборудование занятых позиций" .

"На Слобожанском направлении подразделения Западного военного округа активных наступательных действий не проводили. В направлениях на Харьков и Изюм враг пытается провести мероприятия по восстановлению потерявших боеспособность подразделений за счет отдельных подразделений балтийского и северного флотов", – говорится в отчете.

Кроме того, ВСУ сообщает, что еще продолжаются массированные артиллерийские обстрелы Харькова.

"В Донецком направлении противник основные усилия сосредоточил на захвате городов Рубежное, Северодонецк, Попасна, Угледар и Мариуполь. В районе населенного пункта Кременная враг активных действий не предпринимал", – отмечает Генштаб.

Также в Генштабе добавляют, что "силами подразделений 2-го АК" враг "продолжает закрепляться в районе населенного пункта Пшеничное" .

"В районе населенного пункта Ямполь, отдельным подразделением из состава 150-й мотострелковой дивизии, противник оказывал огневое влияние по подразделениям наших войск с целью обеспечения дальнейшего продвижения в направлении населенного пункта Торское. Удачи не имел", – написано в отчете ВСУ.

Также отмечается, что на направлении Донецк – Марьинка противник предпринял попытку наступления, но успеха не имел, понес значительные потери и отступил.

"Российские оккупанты пытаются вести артиллерийские обстрелы и штурмовые действия в городе Мариуполь. На Таврическом направлении изменений в составе и положении противника не фиксируется. В Херсонской области, в районах населенных пунктов Каланчак, Раденск, Бриловка и Тарасовка, подразделениями росгвардии проводились фильтрационные мероприятия по поиску мест хранения стрелкового оружия", – передает Генштаб.