БЭБ инициировало национализацию российских 29 цистерн на 35 млн грн

Бюро экономической безопасности (БЭБ) инициировало национализацию российских 29 вагонов-цистерн по транспортировке горюче-смазочных материалов на 35 млн грн, которые принадлежат одному из предприятий РФ, сообщает Интерфакс-Украина.

"По итогам проверок предприятий, которые занимаются транспортировкой горюче-смазочных материалов в городе Мукачево Закарпатской области, сотрудники БЭБ установили имущество одного из предприятий Российской Федерации" , – говорится в сообщении правоохранительного органа.

"Речь идет о 29 вагонах-цистернах для транспортировки сжиженного газа общей стоимостью $1,16 млн, или свыше 35 млн грн в эквиваленте" , – уточнило БЭБ.

Еще два вагона, которыми по адресу одного из предприятий также доставлялись ГСМ из РФ, выявили в Ивано-Франковске. В настоящее время они находятся на одной из станций Львовской железной дороги.

"После подтверждения собственника, будет инициироваться вопрос из принудительного изъятия" , – указало Бюро.

Как сообщалось, 7 марта вступил в силу закон о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов.