Зеленский: Для разных стран мира приближается голод

Одним из последствий украино-российской войны будет голод в разных странах мира, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед парламентом Италии, сообщает Интерфакс-Украина.

«Последствия этой войны уже чувствуются во многих странах мира, не только в Европе, и самым страшным будет голод, который приближается для разных стран» , - сказал он.

Зеленский напомнил, что «Украина всегда была одним из самых крупных экспортеров продовольствия».

«Но как мы можем сеять под ударом российской артиллерии? Как мы можем сеять, когда враг сознательно минирует поля? Уничтожает базы с топливом... Мы не знаем, какой урожай у нас будет и сможем ли мы экспортировать, когда заблокированы и заминированы наши порты?» - сказал он.

Президент Украины уточнил, что речь идет о срыве поставок кукурузы, растительного масла и других товаров, «жизненно необходимых, в том числе, для ваших соседей через море».