Резников призвал жителей ОРДЛО уклоняться от насильственной мобилизации

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал жителей временно оккупированных Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей любым способом уклониться от насильственной мобилизации, или как можно быстрее перейти на сторону украинской армии, сообщает Интерфакс-Украина.

"Жителям Донецка, Луганска, Макеевки, Горловки, Енакиево, Алчевска, Красного Луча, Краснодона и других городов нашего Донбасса. Обращаюсь к жителям временно оккупированных Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Кремль развязал полномасштабную войну, прикрываясь словами, что вас нужно защитить. Вы лучше меня знаете, чем на самом деле обернулась эта «защита». Не только для Украины вообще – но и для вас. Для ваших близких и соседей. Вы лучше меня знаете, что за три недели эскалации в ваших городах уже сотни убитых. Обычных людей. Которых забрали с заводов и шахт, вручили автомат и бросили под пули", – написал Резников в соцсети.

Резников отметил, что мобилизованные из "ДНР" и "ЛНР" не входят в статистику потерь российских войск, "потому что для Москвы вы только расходный материал" .

Он подчеркнул, что "мы по-прежнему считаем вас гражданами Украины, мы считаем вас своими, если вы не совершали преступления – вам ничего не угрожает" .

"Старайтесь любым способом уклониться от насильственной мобилизации. Это сохранит вам жизнь. Если вас все равно забрали в российские войска, старайтесь как можно быстрее перейти на сторону украинской армии. Все, кто уже сдал оружие – в безопасности. Мы разберемся со всеми формальностями. Главное – избежать непоправимого и сохранить жизнь. Если вы совершили злодеяние, но хотите спастись – бегите. Или сдайтесь. Только очень быстро", – подчеркнул Резников.

Также, по словам министра обороны, истинное раскаяние будет учтено, а совершившие преступления после отбывания наказания будут иметь возможность вернуться к нормальной жизни.

"Если вы сдаетесь с техникой или поможете пленить российского офицера, можете рассчитывать на смягчение наказания. И это будет справедливый суд, а не судилище, к которому вас пытались приучить за эти 8 лет. Совершившие преступления после отбывания наказания будут иметь возможность вернуться к нормальной жизни. Нам нужны рабочие руки для восстановления Донбасса после очищения его от оккупантов. А вы сами нужны своим семьям, своим близким", – добавил министр.

Он заверил, что Украина обеспечит мир и благополучие всех своих регионов, которые сейчас мучает война.