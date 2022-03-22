ГУР: за неимением резервов в РФ мобилизуют должников и алиментщиков

Учитывая тотальную нехватку пополнения боевого армейского резерва, оккупанты прибегают к новым формам скрытой "мобилизации".﻿ Об этом сообщает пресс-служба﻿ Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По информации ГУР, из-за нежелания резервистов "возвращаться в ряды армии и массового отказа от подписания контрактов, прокуратура РФ целенаправленно ищет людей, имеющих проблемы с выплатой кредитов, уплатой алиментов и других задолженностей" .

При этом отмечается, что количество таких людей увеличивается в прогрессии, учитывая последствия для российской экономики от введенных санкций.

"Соответственно, должникам предлагается освобождение от всех кредитных обязательств в случае подписания контракта с армией РФ. В частности, подобные предложения начали распространяться на территории Татарстана, в Пятигорске, Ростове-на-Дону и Северном Кавказе", – говорится в сообщении ГУР.

Также разведка передает, что продолжается "рекрутинг" лиц, имеющих проблемы с законом. Преступникам предлагается полная амнистия в обмен на участие в боевых действиях в Украине.