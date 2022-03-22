ВСУ: украинские военные снова атаковали аэродром в Чернобаевке

Вооруженные силы Украины восьмой раз атаковали аэродром в Чернобаевке на Херсонщине, который российские захватчики используют для базирования командных пунктов и самолетов.﻿ Об этом заявило Воздушное командование "Восток", сообщает Укринформ.

"8 серия 1 сезона. Без перерыва на рекламу", – написали украинские военные в Фейсбуке.

Как сообщалось, ранее украинские военные уничтожали технику врага на аэродроме в Чернобаевке 27 февраля, 7 марта, 15 марта, 16 марта, 18 марта, 19 марта и 21 марта.

ВСУ уничтожили в Чернобаевке пятого с начала российского вторжения генерала - генерал-лейтенанта Мордвичева, руководителя 8-й армии Южного округа России, которая отвечала за ситуацию на Донбассе.