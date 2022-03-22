Генерал СБУ: Лукашенко фактически не руководит армией Беларуси

Александр Лукашенко фактически не руководит армией своей страны. Об этом сообщил генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун в эфире информационного телемарафона, сообщает УНИАН.

"Возможность вторжения со стороны Беларуси остается достаточно высокой. Известно, что они уже подготовили первый эшелон - 5 батальйонно-тактических групп, это около 5 тыс. военных, которые могут в любой момент пересечь границу. У них также есть резерв, это еще около 5 тыс. человек. И еще примерно столько же подготовлено для так называемой третьей волны переброски резервистов. В целом это от 10 до 15 тыс. военных, которые они могут запустить в Украину" , - отметил Ягун.

По его словам, сейчас основная роль белорусской армии - это тыловой резерв, обеспечение логистики для российских оккупантов через их страну.

"Уже можно сказать, что белорусы хотят они того или нет, уже фактически участвуют в войне с Украиной. Другая проблема Лукашенко в том, что он фактически не руководит своей армией. Руководитель белорусского СНБО и глава Генштаба находятся под оперативным управлением России" , - констатировал генерал СБУ.

Ягун также назвал ключевые возможные тактические цели белорусских военных на Волыни.