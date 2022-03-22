В "Фармак" сообщили об уничтожении склада под Киевом
Вблизи Макарова на Киевщине российские захватчики уничтожили склад фармацевтического завода «Фармак». Об этом заявил член наблюдательного совета фармкомпании Петр Чернышов, сообщает Укринформ.
"Склад Фармака находился под Макаровым (это недалеко от Киева). Насколько мы понимаем – в этом районе шла танковая битва. И наш склад полностью сгорел – компания понесла примерно 1,5 миллиарда гривень убытков", - отметил он в Фейсбуке.
Сейчас, по словам Чернышова, Фармак работает над полноценным возобновлением производства.
"Это сложно - ведь на складе было все сырье и первичная упаковка, а над Киевом летают снаряды", - добавил он.