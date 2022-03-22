В "Фармак" сообщили об уничтожении склада под Киевом

В "Фармак" сообщили об уничтожении склада под Киевом

Вблизи Макарова на Киевщине российские захватчики уничтожили склад фармацевтического завода «Фармак».﻿ Об этом заявил член наблюдательного совета фармкомпании Петр Чернышов, сообщает Укринформ.

"Склад Фармака находился под Макаровым (это недалеко от Киева). Насколько мы понимаем – в этом районе шла танковая битва. И наш склад полностью сгорел – компания понесла примерно 1,5 миллиарда гривень убытков", - отметил он в Фейсбуке.

Сейчас, по словам Чернышова, Фармак работает над полноценным возобновлением производства.

"Это сложно - ведь на складе было все сырье и первичная упаковка, а над Киевом летают снаряды", - добавил он.

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