В России фиксируют массовый отток IT-специалистов

С февраля из России выехали 70 тысяч IT-специалистов. Ожидается, что в апреле, во время второй волны, страну покинут еще 100 тысяч айтишников, сообщает Корреспондент.

"Первая волна – 50-70 тысяч человек уехали уже. Сдерживает вторую волну только то, что там дорогие билеты, жилье выросло, русских никто не ждет, и нет финансовой связности, невозможно транзакции проводить. Но вторая волна точно будет, по нашему прогнозу, от 70 тысяч до 100 тысяч человек в апреле уедут. Это только айтишники" , - цитируют росСМИ заявление главы Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергея Плуготаренко.

IT-специалисты массово выезжают за границу из-за резко ухудшившейся экономической ситуацией в РФ, обвала рубля, введенных западными странами санкций. Власти начали вводить меры поддержки IT-области, однако людей это не останавливает.