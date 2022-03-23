Минфин: военные облигации принесли в бюджет еще 5 миллиардов

С четвертого аукциона по продаже военных облигаций правительство привлекло 4,8 млрд грн на нужды армии, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Военные облигации выпускаются со сроком обращения в один ирк со ставкой 11% годовых.

Кроме того, правительство разместило "короткие" бумаги со сроком обращения 2 месяца по ставке 10% годовых. От их продаж привлечено еще 1,2 млрд грн.

Всего на аукционе во вторник Минфин привлек в бюджет 6 млрд. грн.

Напоминаем:﻿ Аукционы по продаже облигаций традиционно проходят каждый вторник.

На третьем аукционе по продаже военных облигаций правительство привлекло 5,4 млрд. грн., в том числе от размещения бумаг номинированных в долларе.

На втором аукционе по продаже военных облигаций в бюджет привлекли 6,7 млрд. грн. На первом – еще 8 млрд. грн. Также бумаг на сумму 20 млрд. грн. выкупил Нацбанк.

Всего планируется привлечь 400 млрд. грн. от продажи военных облигаций.