Минфин: военные облигации принесли в бюджет еще 5 миллиардов
С четвертого аукциона по продаже военных облигаций правительство привлекло 4,8 млрд грн на нужды армии, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Военные облигации выпускаются со сроком обращения в один ирк со ставкой 11% годовых.
Кроме того, правительство разместило "короткие" бумаги со сроком обращения 2 месяца по ставке 10% годовых. От их продаж привлечено еще 1,2 млрд грн.
Всего на аукционе во вторник Минфин привлек в бюджет 6 млрд. грн.
Напоминаем: Аукционы по продаже облигаций традиционно проходят каждый вторник.
На третьем аукционе по продаже военных облигаций правительство привлекло 5,4 млрд. грн., в том числе от размещения бумаг номинированных в долларе.
На втором аукционе по продаже военных облигаций в бюджет привлекли 6,7 млрд. грн. На первом – еще 8 млрд. грн. Также бумаг на сумму 20 млрд. грн. выкупил Нацбанк.
Всего планируется привлечь 400 млрд. грн. от продажи военных облигаций.