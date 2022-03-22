Самолеты РФ остались без деталей, даже за оплаченные ранее

Российский авиапром не получает компоненты из-за рубежа даже по предоплаченным заказам.﻿ Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ, сообщает Экономическая правда.

"Нам отказано в поставке компонентов в рамках нашей широкой международной кооперации, при том, что даже заранее предоплаченные заказы, они сегодня заморожены и не поставляются" , - заявил он, добавив, что займутся импортозамещением, цитирует Интерфакс.

По его словам, в этом могу помочь "дружественные страны".

Евросоюз 26 февраля ввел санкций против РФ. В соответствии с ними запрещено поставлять в Россию гражданские самолеты и запчасти, оказывать услуги их техобслуживания и страхования.

Санкции также запрещают поставки в РФ систем и комплектующих, необходимых для производства авиатехники.