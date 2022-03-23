Bloomberg: ArcelorMittal отказывается от российского сырья для производства стали

Крупный европейский производитель стали ArcelorMittal SA убрал российское сырье из своих цепочек поставок после вторжения России в Украину, сообщает Новое время.

Крупнейший производитель стали в Европе ArcelorMittal SA исключил российские товары из своей цепочки поставок после вторжения в Украину, пишет Bloomberg.

Отмечается, что Россия была ключевым поставщиком железной руды и угля для доменных печей региона, и ArcelorMittal потребовалось три недели на отказ от российского угля. Ранее сталелитейная компания поставляла из России около пятой части угля для своих европейских заводов.

Также покупала железную руду у находящегося под санкциями Металлоинвеста миллиардера Алишера Усманова.

"Теперь мы независимы. В третьем квартале нам нужно купить немного больше [сырья] не из России. Но это не большая проблема" , — отметил главный исполнительный директор компании Герт Ван Полворде.

Также он подчеркнул, что война в Украине изменит глобальные потоки сырья — в течение нескольких месяцев Россия перенаправит экспорт угля из Европы в Китай. В свою очередь КНР будет покупать меньше топлива в Австралии.

В то же время Полворд отметил, что другим европейским производителям стали будет сложнее найти альтернативные источники поставок. Около половины угля для сталелитейной промышленности Европы, поступает из России.

Ранее сообщалось, что цены на сталь в Европе подскочили до рекордных 1435 евро за тонну, обновив абсолютный рекорд.