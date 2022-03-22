Верещук призвала украинцев не эвакуироваться самостоятельно

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала украинцев прекратить эвакуироваться самостоятельно. Об этом сообщила﻿ пресс-служба Минреинтеграции.

В качестве примера Верещук привела случай, когда в Харьковской области оккупанты расстреляли автомобиль с гражданскими, в результате чего все погибли.

"Очень прошу: не пытайтесь эвакуироваться самостоятельно! Есть серьезная угроза попасть под обстрелы. Мы понимаем, что вам тяжело: не хватает воды, продуктов питания, медикаментов и одежды. Но ради сохранения жизни следите за официальными сообщениями" , — добавила Верещук.

Она отметила, что правительство ежедневно пытается сделать все возможное, чтобы организовать гуманитарные коридоры.