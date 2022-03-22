Верещук призвала украинцев не эвакуироваться самостоятельно
Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала украинцев прекратить эвакуироваться самостоятельно. Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.
В качестве примера Верещук привела случай, когда в Харьковской области оккупанты расстреляли автомобиль с гражданскими, в результате чего все погибли.
"Очень прошу: не пытайтесь эвакуироваться самостоятельно! Есть серьезная угроза попасть под обстрелы. Мы понимаем, что вам тяжело: не хватает воды, продуктов питания, медикаментов и одежды. Но ради сохранения жизни следите за официальными сообщениями", — добавила Верещук.
Она отметила, что правительство ежедневно пытается сделать все возможное, чтобы организовать гуманитарные коридоры.
"В любом случае не верьте сообщениям о гуманитарных коридорах, созданных оккупантами, ведущими в Россию или Беларусь. Там людей отфильтровывают. Тех, кто кажется им неблагонадежным, вывозят в неизвестном направлении. Потому читайте и слушайте только официальные источники информации", – предупредила она.