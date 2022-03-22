Венедиктова: Медведчука ищут по всей Украине – нет данных, что он выехал

В Офисе Генерального прокурора есть несколько оперативных версий, где может скрываться нардеп Виктор Медведчук, и все они отрабатываются. Об этом рассказала Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью, пишет Роман Кравец, Украинская правда.

"Где он может быть? Есть несколько оперативных версий. Сказать, что мы думаем, что он где-нибудь в Москве и мы не доберемся до него – я так не могу. Мы их отрабатываем. Чтобы вы понимали, у генеральной прокуратуры нет ни оперов, ни следствия, поэтому мы координируем эту деятельность и держим на пульсе", – сказала Венедиктова.

На вопрос о том, правда ли, что для поиска Медведчука создана специальная группа работников СБУ и генпрокуратуры, которая уже проводила обыски, в частности, на Закарпатье, Генпрокурор ответила следующее:

"Это конфиденциальная информация. Я не могу озвучивать эту информацию. Следственные действия продолжаются. Могу частично подтвердить вашу информацию о том, что есть группа людей, которые разыскивают и проводят следственные действия. Обыски проходят во многих городах, не буду говорить где".

Что касается того, как Медведчуку удалось скрыться из-под домашнего ареста, Венедиктова это прокомментировала так:

"Одна из версий мне известна. Мы ее проверяем в рамках уголовного производства. Чтобы ни на кого не показывать пальцем, пока у нас идет война – мы тоже будем работать с этим. Как только у меня будет результат и люди, реально виноватые в том, что он сбежал – я это расскажу".

А на вопрос о том, есть ли у ОГП данные, что нардеп пересек государственную границу, Генпрокурор ответила следующим образом:

"Нет. Если он пересек границу, это было незаконное пересечение. Поэтому официальных данных, когда он пересек границу, у нас нет. Их и не могло быть, потому что это история вне закона".