В ООН заметили "дипломатический прогресс" в войне Украины против РФ

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш взволнован продолжением войны РФ против Украины и надвигающимся на планету продовольственным кризисом, сообщает Новое время.

Как пишет The Guardian, генсек ООН назвал «сущий адом» сегодняшние реалии жизни украинцев. Кроме того, он констатировал эхо войны по всему миру. Гутерриш опасается, что вскоре рост цен на продукты питания и энергоносители перерастут в глобальный голодный кризис. Больше всего пострадают развивающиеся страны, которые и так находятся под тяжестью последствий пандемии COVID.

Однако генсек Объединенных Наций пытается сохранять оптимизм. По его словам, в переговорах Украины и РФ наметился прогресс, и призвал перейти от боевых действий к предметному разговору о мире.