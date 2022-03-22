Облсовет: оккупанты дважды разгоняли митинг в Херсоне
В Херсоне российские оккупанты дважды разгоняли мирный митинг на площади Свободы, есть пострадавшие. Об этом заявил первый заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский, сообщает Укринформ.
«Люди, после того, как против них российские оккупанты применили силу первый раз, снова собрались. Херсонцев снова разгоняли газом», - заявил он.
По словам Соболевского, на месте работала «скорая», оказывали помощь одному из участников митинга.
Как написал Соболевский в Фейсбуке, орки за два захода разогнали митинг в Херсоне.
«Опять газ. Опять террор. Все будет Украина», - написал первый замглавы облсовета.
В Херсоне на площади Свободы ежедневно проходят мирные акции против российских оккупантов. 21 марта на митинге российские военные применили оружие против людей, протестовавших против российской агрессии. Были применены светошумовые и газовые гранаты против митингующих – есть пострадавшие и задержанные.