Облсовет: оккупанты дважды разгоняли митинг в Херсоне

В Херсоне российские оккупанты дважды разгоняли мирный митинг на площади Свободы, есть пострадавшие.﻿ Об этом заявил первый заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский, сообщает Укринформ.

«Люди, после того, как против них российские оккупанты применили силу первый раз, снова собрались. Херсонцев снова разгоняли газом» , - заявил он.

По словам Соболевского, на месте работала «скорая», оказывали помощь одному из участников митинга.

Как написал Соболевский в Фейсбуке, орки за два захода разогнали митинг в Херсоне.

«Опять газ. Опять террор. Все будет Украина» , - написал первый замглавы облсовета.

В Херсоне на площади Свободы ежедневно проходят мирные акции против российских оккупантов. 21 марта на митинге российские военные применили оружие против людей, протестовавших против российской агрессии. Были применены светошумовые и газовые гранаты против митингующих – есть пострадавшие и задержанные.