FT: Россия снова избежала дефолта

Россия второй раз с начала войны с Украиной провела выплату по суверенным еврооблигациям. Об этом информировало Financial Times со ссылкой на источники, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что JPMorgan как банк-корреспондент обработал последний платеж РФ за долг в долларах. Таким образом, РФ продолжает обслуживать свой долг в иностранной валюте и избегает дефолта.

Уточняется, что купон на 66 миллионов долларов по российским государственным облигациям со сроком погашения в 2029 году должен был быть выплачен 21 марта. JPMorgan обработал платеж и передал его дальше банку платежному агенту Citigroup после получения одобрения Министерства финансов США.

В целом в марте Россия должна выплатить проценты на сумму 549 млн долларов по своим облигациям в иностранной валюте, а в начале апреля выплатить по облигациям 2 миллиарда долларов.

Инвесторы не уверены, сможет ли страна продолжать выплату долга после 25 мая. В это время потеряет действие исключение из американских санкций, разрешающих выплаты по обязательствам, выпущенным до 1 марта 2022 года.