Forbes: Путин перестал слушать разведку

Российский президент Владимир Путин из-за неудач военных при попытке захватить Украину перестал прислушиваться к своей разведке. Об этом пишет немецкое издание Forbes, сообщает Корреспондент.

Как отмечает эксперт в сфере российской разведки Андрей Солдатов, война в Украине началась с того, что Путин публично унизил главу внешней разведки Сергея Нарышкина.

Также издание сообщает о карательных мерах в отношении разведывательного подразделения ФСБ: генерал Сергей Бесед и другой офицер спецслужбы были допрошены и посажены под домашний арест; заместителя начальника Росгвардии Романа Гаврилова отправили в отставку.

Утверждается, что эти случаи связаны с тем, что война в Украине пошла не так, как рассчитывали в РФ, а в Кремле во всем обвиняют именно разведку.

По словам Солдатова, Путин придерживается своих убеждений относительно Украины и постоянно транслирует их в России, а также за ее пределами, в связи с чем сообщать главе Кремля неутешительные новости - большой вызов на который никто не решается.

Также Путин прекратил прислушиваться к разведке, поскольку убежден, что сам знает больше об Украине, чем все остальные.

"Среди всех людей в аппарате безопасности, он, видимо, прислушивается только к министру обороны Шойгу и еще может до секретаря Совета безопасности Патрушева" , - говорит Солдатов.

Кроме того, он добавил, что был удивлен фактом отправки в Украину Росгвардии. Солдатов считает, что в РФ в самом деле рассчитывала на то, что в Украине придется лишь якобы подавлять протесты среди "националистических банд".