Нromadske: журналистку Рощину отпустили из плена
Российские военные отпустили из плена журналистку hromadske Викторию Рощину, сообщает Укринформ.
“Оккупанты 21 марта освободили из плена журналистку hromadske Викторию Рощину. Сейчас она на подконтрольной украинскому правительству территории и направляется в Запорожье, где должна встретиться с родными”, - информирует hromadske.ua.
Также отмечается, что несколько часов назад пророссийские СМИ и Telegram-каналы стали распространять видео, на котором Виктория Рощина отрицает свои претензии к державшим ее в плену российским службам и говорит, что якобы они спасли ей жизнь.
Добавляется, что эта запись стала условием освобождения. Рощина записала ее под давлением российских силовиков.