ПриватБанк расширил возможности отправки переводов за границу

С 21 марта 2022 года согласно уточненным правилам трансграничных операций НБУ, ПриватБанк расширил возможности отправки переводов из Украины за границу, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в пресс-релизе финучреждения.

Теперь клиентам доступны: