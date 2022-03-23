ПриватБанк расширил возможности отправки переводов за границу

ПриватБанк расширил возможности отправки переводов за границу
Фото: Курс Украины

С 21 марта 2022 года согласно уточненным правилам трансграничных операций НБУ, ПриватБанк расширил возможности отправки переводов из Украины за границу, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в пресс-релизе финучреждения.

Теперь клиентам доступны:

  • P2P-переводы с гривневой карты ПриватБанка на международные карты Visa или Mastercard любого банка мира на сумму до 100 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц.
  • SWIFT-переводы для оплаты обучения на счета учебных заведений за границей.
  • SWIFT-переводы для закупки товаров в помощь армии Украины.
  • SWIFT-переводы для оплаты лечения физических лиц за границей.

Новости

Популярные темы форума

analytics