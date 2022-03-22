МИД призвал усилить давление на РФ из-за гуманитарной ситуации в Херсоне

Министерство иностранных дел Украины обратилось к мировому сообществу со специальным заявлением по поводу гуманитарной ситуации в Херсоне, который временно оказался под оккупацией РФ.﻿ Об этом говорится в заявлении официального сайта МИД, сообщает Деловая столица.

Ведомство напомнило о взятии города оккупантами под контроль в начале марта. С этого времени войска РФ развернули террор против местного населения и пытаются создать оккупационную администрацию.

"Гуманитарная ситуация стремительно ухудшается. Из-за блокады в городе критически не хватает продовольствия и медикаментов. В особой группе риска оказались дети, которым не хватает детского питания и средств гигиены, а также тяжело больные люди" , – говорится в заявлении.

Кроме того, в Херсоне остаются более ста студентов-иностранцев, преимущественно из стран Африки. Несмотря на это, Россия отказывается создать гуманитарный коридор для эвакуации граждан и доставки продовольствия.

"Призываем международное сообщество принять решительные меры против России, в частности, ввести новые болезненные экономические санкции, чтобы заставить ее снять блокаду с Херсона и других украинских городов, создать условия для безопасного выезда украинских и иностранных граждан" , – добавили в МИД.

В понедельник, 21 марта, в Херсоне на площади Свободы оккупанты забросали светошумовыми гранатами украинских митингующих и открыли огонь.

22 марта люди снова вышли на мирный митинг в Херсоне. Военные РФ применили слезоточивый газ, чтобы разогнать их.