Верещук: под Мариуполем представители "ДНР" захватили эвакуационную колонну

Из Мариуполя минимум 100 тысяч и больше людей хотят уехать, но не могут этого сделать.﻿ Об этом сказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

«Как минимум 100 и больше тысяч (людей) хотят и не могут выехать. На самом деле коридора нет как такового. А те, которые есть, они только для легковых автомобилей и для тех, кто может идти пешком. Представьте, людям придется идти 10, 20 и более километров до пункта, где мы могли бы их посадить в автобус и отвезти в Запорожье» , - акцентировала Верещук.

Она также отметила, что сейчас ни спасатели, ни другие люди не могут подойти к Драмтеатру в Мариуполе, потому что постоянно ведутся обстрелы. Поэтому никто на данный момент не может наглядно оценить сложившуюся там ситуацию.

«То, что они делают, это действительно зверство. Сегодня на коридоре, который мы попытались в который раз открыть, была колонна автобусов, работники ГСЧС, которых захватили представители "ДНР", они стоят возле Мангуша. Сейчас там остановились. Мы стараемся их вытащить всеми силами. И я хочу, чтобы весь мир знал, вот цена слова тех, кто говорит, что они миротворцы, кто говорит, что мир принес. Это признанный коридор, мы его согласовали, и сейчас людей держат в заложниках, сообщают, что техника будет отобрана, а людей, возможно, выпустят, а возможно, и нет» , - сказала министр.

Относительно ситуации на Черниговщине Верещук отметила, что туда будут пытаться открыть гуманитарный коридор, но, по сообщениям военных, такой коридор будет слишком опасен для жизни и здоровья тех, кто хочет выехать именно по гуманитарному коридору.